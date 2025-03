Emilia Romagna, stangata del Pd di De Pascale: ticket alle stelle

«L’unica cosa chiara è che la Regione ha aumentato le tasse in maniera consistente». Il giudizio del consigliere di Forza Italia, Pietro Vignali, sulla manovra di bilancio è tanto sintetico quanto implacabile. Ché se c’è una cosa certa è che l’Emilia-Romagna guidata dal dem Michele De Pascale ha scelto di alzare le imposte: Irpef, Irap, bollo auto e pure i ticket sui farmaci, aboliti nel 2020. Aumenti necessari per coprire il buco da 300 milioni di euro nei conti della sanità. Una scelta obbligata, dunque. Almeno stando al governatore: «Non è certo un’operazione simpatia, ne sono consapevole» ha detto.

Dal 2 maggio verrà richiesto un contributo sull’acquisto dei farmaci tra i 2,20 euro a confezione e i 4 euro a ricetta al massimo, a eccezione delle fasce più vulnerabili per reddito o patologia, che continueranno a rimanere esenti. Ma ci sarà anche un’altra novità con l’entrata in vigore della manovra: una decisa stretta sulle esenzioni per le famiglie con almeno due figli per le prime visite specialistiche. Nel 2019, infatti, tali esenzioni erano state introdotte per tutti i nuclei familiari residenti con almeno due figli a carico. Ora, invece, le prime visite specialistiche rimarranno gratuite solo per i figli e solo fino ai 14 anni di età. Una riforma, questa, che de Pascale e l’assessore alle Politiche per la salute Massimo Fabi hanno definito «necessaria» per continuare a «garantire la sostenibilità e la qualità del sistema sanitario regionale, pubblico e universalistico, e per far fronte ai tagli del governo». E «indispensabile» anche per far fronte all’aumento costante della spesa farmaceutica. Nel complesso, fa sapere la Regione, dal contributo sui ticket rimarranno esentati 1 milione e 650 mila cittadini, o perché con patologie croniche o invalidanti, o perché appartenenti a specifiche fasce di reddito o ad alcune tipologie di nucleo familiare. Sta di fatto, però, che tutti gli altri dovranno pagare. «Non capisco perché in Emilia-Romagna sia stata fatta questa distinzione tra farmaci e visite» ha provato a giustificarsi de Pascale. Una famiglia con reddito complessivo di 100mila euro, per esempio, oggi se fa una visita paga il ticket, se fa una lastra paga il ticket, ma se prende un antibiotico non lo paga; siamo l’unica Regione in Italia che non prevede il ticket sui farmaci, ma quante scatole di antibiotico o di farmaco che non abbiamo pagato ci si ritrova in casa? Ma alla fine quella scatola di farmaco la paghiamo comunque tutti noi.