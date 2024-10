Otto e mezzo, Giannini fuori controllo con Bocchino: "Nel tuo libro una sola cosa vera"

05 ottobre 2024 a

Processo a Italo Bocchino a Otto e mezzo, su La7. In studio da Lilli Gruber c'è il direttore editoriale del Secolo d'Italia, autore del libro Perché l'Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra, che i progressisti manderebbero già al rogo con molta solerzia.

"Riscrivere la storia recente con aggiunte, omissioni o manipolazioni è necessario a Giorgia Meloni per essere definitivamente legittimata?", domanda la conduttrice. Risponde Massimo Giannini, editorialista di Repubblica: "Assolutamente sì. Il libro di Bocchino è una furba impostura che si iscrive perfettamente nel solco della narrazione meloniana. Una summa di manipolazioni che servono a raccontare un'altra storia".

"Non siamo a Repubblica, non si manipola la verità", lo fulmina Bocchino seduto di fronte a lui. "Vabbè dai fammi finire - replica Giannini -. Io trovo una impostura assoluta accostare il nome di De Gasperi a quella di Giorgia Meloni o addirittura Berlusconi. Ricordo che De Gasperi il 21 aprile 1954 conclude la sua avventura politica con un discorso storico, che si intitola La nostra Patria Europa".

