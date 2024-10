Ilaria Salis, Giuseppe Cruciani contro Pd e Avs: "Fatela processare! Siete una contraddizione continua!"

23 ottobre 2024 a

L'Ungheria di Viktor Orban ha chiesto all'Europarlamento la revoca dell'immunità ad Ilaria Salis per poterla processare: l'eurodeputata Avs, infatti, è uscita dalle carceri di Budapest proprio in virtù dell'elezione e dell'immunità ottenuta insieme allo scranno. Un tema che riempie il dibattito politico e che ha spinto Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, a firmare una lettera aperta alla Salis: "Non fugga e rinunci all'immunità". L'invito è a difendersi a processo. E non dal processo.

Una posizione che Giuseppe Cruciani mostra di condividere, lo dimostra quanto detto a La Zanzara, il programma che conduce su Radio 24. Nel mirino di Cruciani, la sinistra, l'opposizione di Pd e Avs su tutti: "Per anni, voi della sinistra vi siete battuti contro l’immunità. Bisogna difendersi nel processo, non dal processo, dicevate. Ma adesso, quando tocca a voi, come la mettiamo? Ridate la Salis all’Ungheria, toglietele l’immunità. Siete una contraddizione continua!", ha picchiato durissimo Cruciani.

Nel mirino del conduttore anche quanto messo nero su bianco dal Consiglio d'Europa, che ha bollato come "razzista" la polizia italiana, accuse respinte al mittente anche dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Per Cruciani, il Consiglio è un organo "totalmente inutile". E ancora: "Al Consiglio d’Europa va detto solo una cosa, come ai bei tempi di Beppone nostro: ma vaff***", ha concluso uno scatenato Cruciani. Niente da aggiungere...