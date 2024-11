Senaldi e Del Debbio sbeffeggiato Biden: "Ancora non eravamo nell'Rsa", studio in visibilio

01 novembre 2024 a

a

a

"La storia ci dice che con Trump Putin non ha invaso l'Ucraina". A dirlo è Pietro Senaldi, ospite di 4 di Sera nella puntata di venerdì 1 novembre. Qui il condirettore di Libero ricorda la presidenza del tycoon, ora in corsa per la Casa Bianca. "Io ricordo che qualche settimana prima che Mosca invadesse Kiev - prosegue nello studio di Paolo Del Debbio -, Biden fece una gaffe e disse: 'ma cosa sarà mai se Putin invade l'Ucraina?".

Immediata la reazione del conduttore che prende la palla al balzo e sbeffeggia il presidente uscente: "Non eravamo ancora nell'Rsa ma...". E tutto il pubblico reagisce con una sonora risata, Senaldi compreso. D'altronde Biden non è nuovo agli scivoloni. Basti pensare quello più recente, in cui ha definito gli elettori del suo "nemico", "spazzatura".

Una gaffe che ha costretto i dirigenti del West Wing a modificare la trascrizione ufficiale del discorso di Biden. Eppure un'e-mail interna dell'ufficio stenografia della Casa Bianca ha definito l'intervento dell'ufficio stampa "una violazione del protocollo e una violazione dell'integrità della trascrizione tra l'ufficio stenografia e quello stampa". Insomma, un danno nel danno che a ridosso delle elezioni può pesare come un macigno.