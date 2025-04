Iginio Massari spiana Ultima Generazione: "Quando non avevo soldi..."

In difesa dello chef è intervenuto Iginio Massari , intervistato nel programma Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Il celebre pasticcere ha affermato: "Siamo un Paese vario e uno avariato, dipende dalla scelta che uno fa". Ha poi sottolineato come il lusso, seppur discusso, generi valore economico condiviso: " Se uno ha uno yacht da 50 milioni di euro, nell’acquistarlo ha favorito tutta l’economia che c’è dietro la realizzazione della nave, architetti, progettisti, meccanici, falegnami".

A fine marzo, il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stato colpito da una protesta da parte di Ultima Generazione , gruppo ambientalista noto per le sue azioni di disobbedienza civile contro il cambiamento climatico. Alcuni giovani attivisti hanno chiesto simbolicamente che venisse offerto un pasto gratuito a settimana a chi si trova in difficoltà. Una sceneggiata reiterata in diverse occasioni.

Massari ha anche voluto sottolineare l’impegno dello chef: "Nel caso di Cracco, lui non ha 4 cuochi per 50 coperti, ma 50 cuochi per 50 coperti". Gli attivisti, però, hanno ribattuto che "attaccare Cracco non significa dire che Cracco è il problema, ma mettere in evidenza l’abisso tra chi ha troppo e chi non ha abbastanza".

Infine, Massari ha chiosato: "Io quando non avevo soldi, mangiavo un panino. Non ho mai protestato perché ero conscio delle mie condizioni, basta che non mi pestano i calli perché mi fanno male". Insomma, Massari porta a scuola Ultima Generazione.