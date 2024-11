4 di Sera, l'imprenditore si scaglia contro Landini: "Vai a lavorare! Dov'eri?"

03 novembre 2024 a

a

a

Un momento che la dice lunghissima, su quale sia la reale percezione di Maurizio Landini, segretario della Cgil, l'uomo degli scioperi e della lotta dura e incondizionata al governo Meloni. Uno, tecnicamente, dalla parte del popolo. Peccato che lo stesso popolo lo contesti sonoramente.

Il tutto è avvenuto a 4 di Sera, il programma di approfondimento in onda su Rete 4. Si parlava dello sciopero generale indetto da Landini contro la manovra del governo, uno sciopero "a prescindere", vien da dire. E mentre si parlava della scelta di mister Cgil, ecco che un imprenditore edile, in collegamento con lo studio Mediaset, si è duramente scagliato contro Landini (il quale, per inciso, è stato scaricato dalla Cisl in vista dello sciopero).

Secondo Landini, ha ripetuto negli ultimi giorni, "siamo di fronte a una manovra ingiusta perché continua a tagliare sulla spesa pubblica e quindi sulle lavoratrici e sui lavoratori e sui pensionati, e siamo di fronte a un pericolo democratico per il Paese". E ancora, intervistato da Repubblica, aveva rilanciato: "In piazza contro un governo che spacca il Paese, legalizza l’evasione, taglia investimenti e spesa sociale per investire in armi".

"Quanto guadagna al mese Landini". Capito il capo della Cgil? Il ritocchino in busta paga

Tesi quelle del sindacalista, rigettate da molti e anche dall'imprenditore collegato con lo studio di Paolo Del Debbio. "Ma Landini dov'era quando hanno tolto l'articolo 18? Dov'era quando hanno fatto tutte quelle porcate? Dov'era?", ha picchiato duro l'imprenditore, parole accolte dall'applauso del pubblico. "Io sono un elettore di centrodestra, ma sono anche un imprenditore", ha aggiunto. "Landini deve andare a lavorare e trovare posti di lavoro. Allora sarà un sindacalista. Altrimenti è inutile. Solo noi creiamo posti di lavoro", ha concluso il suo sfogo. Che lezione, a Landini...