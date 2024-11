Trump-Harris, la posizione di Vittorio Sgarbi: "Una visione contro un fumetto"

05 novembre 2024 a

"Kamala Harris ha una visione e una posizione in cui ci sono idee, proposte, sostanza": Vittorio Sgarbi lo ha detto nello studio di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4 parlando delle elezioni presidenziali negli Usa, con la dem da una parte e il candidato repubblicano Donald Trump dall'altra. Secondo il critico dell'arte, inoltre, un target specifico esprimerà il voto per l'attuale vicepresidente americana: "Il mondo femminile non può che votare per Kamala Harris ma non perché è una donna, perché c'è una visione. Trump sembra un fumetto, è antico".

"Io ho votato Kamala Harris - ha rivelato invece l'ex ministro Giovanna Melandri, che ha la cittadinanza statunitense - una donna coraggiosa che ha fatto una campagna elettorale strepitosa". Ospite pure lei di Porro, la Melandri ha poi aggiunto: "Mi auguro che vinca lei, ma la verità è che sono a un'incollatura. Io dico che questa donna qui, tardi, con fatica, visto che i democratici sono stati lenti, hanno sbagliato, non hanno chiesto a Biden di ritirarsi prima, in due mesi e mezzo ha affrontato una campagna elettorale per cui oggi siamo qui a discutere se può farcela in Pennsylvania o no".