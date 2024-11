Joe Biden, la vendetta della moglie Jill: come umilia in pubblico Kamala Harris

12 novembre 2024 a

Tra Jill Biden e Kamala Harris la tensione si taglia col coltello. Lo dimostra un video circolato sui social, dove si vede la first lady (ancora per pochissimo) ignorare la candidata dem sconfitta alla presidenziali. Le due si trovavano a Washington, nell'area VIP del cimitero nazionale di Arlington, dove Joe Biden stava pronunciando il discorso per il Veterans Day. E se Jill faceva finta di non vedere la Harris, limitandosi a guardare dritta davanti a sé il marito, Kamala era invece impegnata a sorridere al consorte Doug Emhoff, che sedeva al suo fianco.

Che tra le due i rapporti siano tesi è cosa nota. Da tempo si vocifera che la faida risalga alle primarie democratiche del 2020, quando Harris attaccò Biden durante il primo dibattito delle primarie. Poi, con la dem uscita sconfitta nella sfida contro Donald Trump, la situazione è addirittura peggiorata.

La giornata dei Veterani è stata la prima occasione pubblica in cui il presidente uscente e la sua vicepresidente sono comparsi insieme dopo le elezioni. Biden e Harris sono rimasti fianco a fianco lunedì mattina per celebrare il Veterans Day al cimitero di Arlington, ma nessuno dei due ha mai parlato mentre si dirigevano verso le loro postazioni per la deposizione della corona di fiori. Chissà dunque se i nervi sono tesi per il flop alle urne o c'è qualcosa di più.