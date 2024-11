Italo Bocchino sbertuccia Landini e Schlein: "Perché questo è il governo più stabile di sempre"

30 novembre 2024 a

a

a

"Giorgia Meloni deve preoccuparsi di far bene per gli italiani, quello è il suo compito e sta facendo il suo lavoro": Italo Bocchino lo ha detto nello studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. E la conduttrice lo ha interrotto chiedendogli: "Ma se litigano così platealmente?", in riferimento alle discussioni sul taglio del canone Rai. "Il capo della coalizione deve mediare sempre con i partiti della coalizione, che ovviamente hanno una normale competizione, come ce l'hanno i nostri figli a casa su chi vuole la playstation. Competizione ad avere più voti, a far passare di più le proprie tesi...", ha risposto lui.

Il direttore editoriale del Secolo d'Italia, poi, ha posto l'accento sulle figure di Antonio Tajani e Matteo Salvini, vicepremier e ministri rispettivamente degli Esteri e dei Trasporti: "Stiamo parlando di persone che hanno una carriera politico-istituzionale di grandissimo rispetto: io ricordo che al posto di Tajani c'era Di Maio e al posto di Salvini c'era Toninelli, quindi stiamo parlando di due giganti rispetto al passato. Tajani è andato lì dopo aver fatto il presidente del Parlamento europeo".

"La vera notizia è il voto di Elly Schlein!": Italo Bocchino strapazza la dem, basta una frase

"Detto questo - ha proseguito Bocchino - il governo Meloni è il governo più stabile della storia repubblicana italiana e questo è certo perché sappiamo tutti che durerà cinque anni". "Bè anche quello di Berlusconi...", ha voluto precisare Sigfrido Ranucci, anche lui ospite della trasmissione. "Un attimo - ha controbattuto il giornalista - una volta sola il governo Berlusconi è durato cinque anni e dovette fare i rimpasti. Meloni può avere tutta la legislatura davanti con lo stesso governo, così com'è l'obiettivo, e credo che sia veramente il governo più stabile perché nessuno pensa che questo governo possa essere ribaltato dalle opposizioni o dai sindacati, cioè Landini dove va? Finché la sinistra è rappresentata da Schlein e Landini, la Meloni dorme sonni tranquillissimi".

"Finché ci sono Schlein e Landini, Meloni dorme tranquilla": Bocchino a Otto e mezzo, guarda qui il video