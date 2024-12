Elon Musk, mega villa in Italia con la stanza a -100 gradi: diventa un caso di Stato

03 dicembre 2024 a

Elon Musk, imprenditore miliardario nonché ceo di Space X e proprietario dell'ex Twitter X, ha una casa anche in Italia. O meglio, sta per averla. Si tratta di una grande villa con una vista mozzafiato e con tutte le comodità che si possono desiderare. La zona scelta dal tycoon per costruirla è il Trentino Alto Adige, su un prato di 4mila metri quadri dalle parti di San Cassiano in Badia. A optare per questo tipo di location è stato Elon stesso, mentre il progetto di costruzione sarebbe stato affidato a un architetto italiano, Alessandro Costanza.

La casa riprenderà un sogno di Musk, ovvero una forma che ricorda il carapace di una tartaruga con tre piani emersi e due sotterranei. Ci saranno 15 camere da letto e 15 bagni, un ampio salone, sale cantina e spa con sauna e palestra. Scontato che ci sarà domotica ovunque. E non mancherà nemmeno qualche stranezza tipica del miliardario. Basti pensare che ci sarà una cabina armadio interrata, a scomparsa nel pavimento, una piscina a vetro sospesa lunga 30 metri e soprattutto una camera criogenica a -100°C. La vista, da sogno, sarà sulle Dolomiti. Il prezzo? Al momento non si hanno notizie ufficiali a riguardo. Quasi sicuramente però sarà una cifra clamorosa. Ignota, per ora, anche la data di inizio dei lavori.