Gerry Scotti a Fuori dal coro, "Corvetto era un quartiere modello. Cos'è cambiato oggi"

Fa ancora discute il caso del giovane Ramy, che ha perso la vita nel quartiere Corvetto, a Milano, al termine di un inseguimento con le forze dell’ordine. Se ne parla anche a Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4.

Ospite illustre è il presentatore Gerry Scotti, in uscita con il suo ultimo libro “Quella volta” e che nel quartiere milanese ci è cresciuto proprio da piccolo. Gerry Scotti fa una riflessione sui tempi andati e quelli moderni: “Il Corvetto era un quartiere modello, dove noi ragazzini potevamo uscire tranquillamente dalle nostre abitazioni, giocare nei giardini. Le mamme di tutta Milano avevano paura a lasciare i propri figli, a noi invece ci lasciavano razzolare fuori liberi, perché era un quartiere studiato come città del futuro".

"Quel che è successo non ci può far imputare al quartiere Corvetto ciò che è successo. Quello zigzagare per la città nell'inseguimento coinvolge tutta la Milano che conosciamo. Devo dire che, a parte piccole falangi, la gente di Corvetto, i miei amici che ancora abitano lì da quando andavamo a scuola e facevamo le elementari, hanno risposto con grande dignità, perché per uscire da quelle situazioni bisogna ricordare che ci sono anche persone diverse”.

Poi, il presentatore Mediaset fa un paragone con il passato: “Non stavamo male prima, ma adesso si starebbe meglio con meno cose. Lo dico anche nel libro, che avevamo meno, ma non ci mancava nulla. Adesso abbiamo tutto e di più e ci mancano un sacco di cose. Ma com’è possibile? Ricordo un bellissimo discorso di un attore americano che alla tv lasciò tutti a bocca aperta dicendo la famosa frase ‘puoi comprarti una casa, ma non una famiglia, puoi comprarti un orologio d'oro, ma non puoi comprarti il tempo’ e tutta una serie di cose che devono farci fermare e riflettere".