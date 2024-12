Ilaria Salis e la foto di Natale: "Ti devono denunciare", perché viene travolta d'insulti

24 dicembre 2024 a

Una bella "pagliacciata" di Natale per Ilaria Salis. Dopo sei mesi faticosi trascorsi tra Strasburgo e Bruxelles, a cercare di capire come funziona l'Europarlamento e respingere i feroci attacchi quasi quotidiani dei "cattivoni" ungheresi dei Patrioti di Orban, l'eurodeputata eletta con Alleanza Verdi e Sinistra, sempre molto attiva sui social, invia un saluto ai suoi compagni di lotta su Instagram.

La foto assomiglia a un meme che, immaginiamo, diventerà virale nelle prossime settimane. E riassume in una manciata di pixel tutto il "programma elettorale" della insegnante anarchica e ant-fascista milanese diventata famosa perché accusata di aver partecipato a una aggressione a un militante di estrema destra in strada a Budapest e per questo rimasta in carcere nella capitale magiara per otre un anno.

Solo l'interessamento del governo italiano di centrodestra e la decisione di candidarla di Fratoianni e Bonelli le ha riaperto le porte della libertà. Nel frattempo era emerso un imbarazzante dettaglio: Ilaria aveva occupato abusivamente per diverso tempo un appartamento a Milano, nel nome del "diritto alla casa" (per lei e per poche amiche, verrebbe da dire). Per nulla in difficoltà, la Salis ha continuato a tuonare contro le autorità italiane dall'Europarlamento rivendicando la bontà delle occupazioni abusive (non quelle di Casapound, però) come forma di resistenza sociale, economica e politica. E ora eccola, con cappello rosso e pompon bianco, annunciare la sua "Letterina a Babbo Natale: mai più gente senza casa, mai più case senza gente". Sullo sfondo, il logo di una delle più celebri agenzie immobiliari italiane.

Uno slogan che su Instagram accende i cuori dei suoi aficionados: "Sempre con te che sei a fianco degli italiani onesti. Che lottano ogni giorno contro le forze del male di destra", "Ogni giorno che passa rosico di più di non aver potuto votarti", "Grande Ilaria! La casa è un diritto! Basta agenzie immobiliari che speculano sulle case!", "Genio. Trollare quei due imbecilli della Zanzara così ! Buon natale di lotta a tuttə"

Qualcuno però ha il coraggio di rompere questo quadretto tra l'ironico e l'idilliaco: "Speriamo che ti denuncino per uso improprio del loro logo", "Grande Ilaria, mi raccomando, quest'anno vorrei che dal camino entrasse solo Babbo Natale, almeno lui non me la occupa la casa", "Paga i debiti".