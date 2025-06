L'Eredità, ricordate l'ex Professoressa Ludovica? Ecco cosa fa oggi

Come dimenticare Ludovica Caramis. L'ex professoressa de L’Eredità è stata, insieme alle colleghe Eleonora Cortini, Francesca Fichera e Laura Lena Forgia, un volto noto di Rai 1 per lungo tempo. Ma cosa fa oggi? È questa la domanda che in molti sui social si pongono con il programma diretto da Marco Liorni che sta per entrare in pausa estiva e lasciare spazio a Reazione a Catena con Pino Insegno.

Nonostante l'addio al quiz, Ludovica Caramis inizialmente non ha lasciato del tutto la televisione. Dopo l’esperienza a L’Eredità, è stata al fianco di Carlo Conti per La Corrida. Qualcosa però è cambiato qualche tempo dopo, quando la Professoressa ha sposato il calciatore Mattia Destro. Successivamente nel settembre del 2020 è nato il piccolo Leone, e da allora Ludovica ha preferito dedicarsi alla famiglia e in particolare al figlio.

La sua amicizia con Conti non si è comunque interrotta. La riprova? Una foto pubblicata con il conduttore televisivo in occasione di Sanremo. A corredo infatti la didascalia: "Un super festival". E l'immagine la ritrae proprio assieme a Conti, entrambi sorridenti. Insomma, Ludovica è rimasta nel cuore degli italiani e come lei le sue ex colleghe.