Khaby Lame, "arrestato negli Usa"? Il giallo senza conferme

A corredo del post due immagini: una foto d’archivio di Khaby Lame, content creator e influencer italo-senegalese da milioni di follower, e uno screenshot del pannello di ricerca dell’US Immigratione and Customs Enforcement dove vengono mostrati i dati di Khaby Lame e il carcere dove sarebbe in arresto: l’Henderson Detention Center in Nevada, non lontano da Las Vegas. Bo Loudon, che ha messo in giro la voce, ha 18 anni, è repubblicano e, secondo un articolo dell'edizione americana di Vanity Fair, sarebbe il miglior amico di Barron Trump , il figlio più giovane di Donald Trump.

Nessun commento, per ora, da Khaby, che ha ottenuto la cittadinanza italiana nel 2022. Mentre Nicola Paparusso, suo ultimo manager noto, contattato da Fanpage, ha spiegato che al momento non è più in contatto con lui e che le attività di Lame sarebbero gestite dal padre. Paparusso, in ogni caso, ha detto di non avere conferme dell’arresto: “Ho appreso anche io la notizia dai media”. In ogni caso, lo screenshot del portale dell’US Immigratione and Customs Enforcement pubblicato da Bo Loudon non basterebbe come prova: inserendo il numero identificativo attribuito a Khaby e il suo Paese di origine non verrebbe fuori alcun risultato.