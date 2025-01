Patrick Zaki rende nota la liberazione di Sala, ma viene insultato: "Ingrato"

08 gennaio 2025 a

a

a

"Cecilia Sala è stata rilasciata ed è attualmente su un volo di ritorno verso l'Italia". La notizia è stata diffusa anche da Patrick Zaki, arrestato e poi rilasciato nel 2021 dopo un lavoro diplomatico del governo Meloni. Sul profilo X dell'attivista però non mancano le critiche. "Grazie al governo Meloni ! Aggiungilo", scrive un utente al quale fanno eco altri: "Sarà riconoscente al governo?", "Taci ingrato", "Grazie a Meloni", "Non sembri molto contento", "Scrivere grazie Presidente Meloni no? Vi rode tanto il c***? Questo denota il vostro essere vuoti". Insomma, in diversi non mancano di ricordare la vicenda che lo ha visto protagonista.

Arrestato in Egitto il 7 febbraio 2020, il giovane studente di Bologna è stato rilasciato l'8 dicembre 2021. La liberazione è avvenuta per effetto di un'ordinanza che prevedeva comunque la continuazione del processo. Il 18 luglio 2023 è stata poi emessa la condanna definitiva a 3 anni di carcere, ma il giorno successivo il presidente egiziano al-Sisi ha concesso la grazia, ponendo fine al procedimento giudiziario.

Una concessione arrivata dopo una "lunga e costante trattativa" tra il governo italiano e quello egiziano, che ha visto protagonisti il premier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha svolto diverse missioni in Egitto, e l'Aise, l'agenzia di intelligence che si occupa dell'estero. All'epoca aveva fatto discutere la scelta di Zaki di non prendere un volo di Stato per tornare, preferendo quello di linea. Circostanze che alcuni non dimenticano, come si evince dai commenti social.