Musk, "perché la California sta bruciando". Fragorosa accusa alla sinistra

11 gennaio 2025 a

a

a

La California continua a bruciare. Nonostante le cause degli incendi che stanno devastando uno degli stati Usa siano ancora ignote, Elon Musk ha avanzato una sua teoria. Un'ipotesi già destinata a far discutere.

Su X il patron di Tesla ha rilanciato un post in cui Chaya Raichik, la donna dietro un popolare account anti-Lgbtq, scrive: "Vi presento Kristin Crowley. Si vanta di essere la prima capa dei vigili del fuoco di Los Angeles, donna e Lgbtq. Promuovere la cultura di Dei è la sua priorità. Questo vi fa sentire più sicuri?".

E ancora, commentando il pensiero del complottista Alex Jones per cui gli incendi fanno parte di "un complotto globalista per scatenare una guerra economica", Musk (in un post poi cancellato) ha risposto con un laconico "vero". Insomma, il miliardario si è soffermato sulla tesi della cultura Dei, ossia sull'accusa di aver assunto centinaia di vigili di diverso orientamento sessuale, a prescindere dalle loro capacità, minando l’efficienza delle squadre di emergenza.

"Elon Musk sotto stretta sorveglianza del governo": scoop della Bbc, un caso internazionale

Nel frattempo il presidente uscente Joe Biden non è rimasto a guardare e ha attaccato i "demagoghi" per aver strumentalizzato una tragedia che ha trasformato la capitale dell'industria dei sogni in uno "scenario di guerra". Al momento il bilancio è drammatico: oltre diecimila case distrutte, 14 mila ettari in fumo, dieci morti accertati e danni fino a 150 miliardi di dollari. Squadre cerca-persone sono al lavoro casa per casa alla ricerca di cadaveri, mentre la Guardia Nazionale e oltre 200 poliziotti sono stati schierati nei quartieri evacuati per prevenire saccheggi.