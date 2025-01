Mel Gibson, la sparata: "I miei amici guariti dal cancro con l'ivermectina"

14 gennaio 2025 a

Mel Gibson scatena Roberto Burioni. Il vincitore premio Oscar, ospite della trasmissione The Alex Jones Show, ha lodato le virtù di un farmaco veterinario, l'ivermectina. L'attore ha portato la testimonianza di alcuni suoi amici malati che lo avrebbero usato contro il cancro. Peccato però che fino ad oggi non ci siano evidenze scientifiche che provino tale teoria.

Ecco allora che su X è intervenuto anche il virologo Roberto Burioni: "Il problema non è Mel Gibson che dice che il cancro si cura con l'ivermectina - premette -. Il problema è il giornalista che chiede a un attore come si cura il cancro, o in subordine il regista che fa recitare Burioni in Arma Letale". Dello stesso parere Maurizio Scaltriti, uno degli scienziati italiani più esperti nelle nuove forme di cura per il cancro, che sempre su X avverte del pericolo delle dichiarazioni dell'attore: "Un famoso attore ha dichiarato di essere scettico sul cambio climatico, mentre la sua casa di Los Angeles andava a fuoco. Lo stesso attore ha detto che tre suoi amici hanno curato il cancro con ivermectina e fenbendazolo".

E ancora, anche il ricercatore e divulgatore scientifico Aureliano Stingi dice la sua: "Per sviluppare un nuovo farmaco oncologico in media servono 10 anni, circa mezzo miliardo di euro, centinaia di diversi professionisti e la probabilità di successo sono ampiamente sotto il 10%. Poi c'è Mel Gibson che sostiene che i suoi amici si curano con un antiparassitario". Insomma, ancora una volta l'attore l'ha sparata grossa.