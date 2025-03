Latte crudo, l'allarme di Roberto Burioni: "Può uccidere, andrebbe vietato"

Allarme sul latte crudo. Il virologo Roberto Burioni, intervenuto in Commissione Affari Sociali della Camera durante l'audizione sulle proposte di legge relative all'etichettatura dei prodotti caseari, ha messo in guardia gli italiani sui pericoli del consumo dell'alimento. Il latte non pastorizzato, infatti, rappresenta un rischio concreto per la salute pubblica e dovrebbe essere vietato, come già avviene in molti altri Paesi.

"Il latte crudo è un alimento perfetto non solo per l’uomo, ma anche per i batteri – alcuni dei quali potenzialmente letali – che trovano in esso un ambiente ideale per proliferare", ha spiegato Roberto Burioni. Il virologo ha poi ribadito che non si può scambiare il gusto per la sicurezza, soprattutto quando si parla di soggetti vulnerabili come i bambini.