Meloni indagata, Cruciani sbotta in diretta: "Vendetta dei magistrati!", e si scatena il caos

"Ragazzi c’è da ridere!": Giuseppe Cruciani annuncia così, in diretta a La Zanzara su Radio 25, l'avviso di garanzia alla premier Giorgia Meloni sul caso Almasri. Indagati dalla Procura di Roma, oltre al presidente del Consiglio, anche i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano, tutti per favoreggiamento e peculato. Un avviso di garanzia che, chiosa Cruciani, "non vuol dire un ca***zo" e che è "chiaramente una vendetta dei magistrati!"

Il profilo de La Zanzara su X riporta la dichiarazione del giornalista e in calce si scatenano i commentatori, sempre molto "sopra le righe" come tradizione del programma radiofonico cult.

"Crucio paura è??", provoca un ascoltatore. I commenti sono equamente divisi tra chi accusa Cruciani di essere a libro paga delle destre e contemporaneamente gioisce per l'assalto delle toghe e chi, al contrario, accusa la magistratura di una operazione dal sapore politico.

"Governerà altri 20anni... La maggioranza del paese ormai conosce il giochino e non si farà fot***re sto giro. Rimane il fatto surreale di un potere giudiziario che vuole sostituirsi al potere legislativo ed esecutivo", "E’ arrivato il leccac***o difensore del governo! Infame che non sei altro!", "Se fossi al governo domani non andrei a riferire in parlamento perché c'è un'indagine della magistratura. E la sinistra lo prenderebbe in quel posto", "Chiedere SUBITO lo SCIOGLIMENTO DI MD, la magistratura è taroccata dal PD", "Evidentemente i magistrati vogliono che governi il centrodestra da qui all'eternità", "VIVA l'Europa sinistra... 12 giorni in giro per l'Europa e appena mette piede in Italia parte il mandato di arresto. Vendetta contro la Meloni, unica leader europea all'insediamento di Trump", "OVVIAMENTE è LAPALISSIANO, ma sembra un dispettuccio abbastanza infantile, puerile!".