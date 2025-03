Matteo Bassetti, parole drammatiche su Papa Francesco: "Purtroppo siamo stati troppo ottimisti. Non vorrei che..."

01 marzo 2025 a

Crescono ansia e paura per le condizioni di salute di Papa Francesco: nella serata di venerdì, infatti, si è appreso di una nuova crisi respiratoria, un broncospasmo che ha determinato vomito. È stata necessaria un'aspirazione. Dunque, in mattinata, la Santa Sede ha fatto sapere che il Pontefice ha passato "una notte tranquilla". Ma il quadro clinico resta critico.

A parlare delle condizioni di Francesco, interpellato dalla AdnKronos Salute, ecco Matteo Bassetti, che parla di "una situazione respiratoria molto altalenante, non stabile. Il quadro, dunque, "rimane grave, perché il fatto che ci sia stata una crisi asmatica, respiratoria, certamente configura un'infezione che sembra molto impegnativa. Stiamo parlando di un'infezione polimicrobica mista, che potrebbe dunque essere virale, fungina, batterica, in un soggetto molto anziano e immunocompromesso per il cortisone. Quindi una situazione molto difficile, che lascia pensare che ci potranno essere continui alti e bassi".

Il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova aggiunge che il Pontefice è in una condizione altalenante, scandita da "momenti in cui le cose vanno meglio, e momenti in cui le cose vanno decisamente molto peggio". Una dinamica, sottolinea Bassetti, che "purtroppo vediamo abitualmente in tutti i pazienti che hanno una storia simile a quella di Sua Santità".

E Bassetti aggiunge altre riflessioni in un'intervista al Messaggero, in cui ribadisce che il bollettino della serata di venerdì "ci dice che la malattia del Papa ha un andamento di alti e bassi che si verifica in forme di grave polmonite". E ancora: "Va sempre ricordato che stiamo parlando di una polmonite in un soggetto anziano, gravemente immunodepresso, polimicrobica. Il quadro clinico, dunque, rimane molto grave anche alla luce della situazione di base da cui partiva il Santo Padre, credo facciamo bene i fedeli a pregar per lui". Ma la frase più pesante è un'altra: "Purtroppo, credo che siamo stati tutti abbastanza ottimisti. Non vorrei fosse l'inizio del precipitare della situazione...", conclude un preoccupato Matteo Bassetti.