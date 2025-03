In altre parole, Vecchioni insulta Trump: "Idiota, ignorante bestiale, non ha diritto di parlare"

02 marzo 2025 a

Siamo a In altre parole, la trasmissione condotta da Massimo Gramellini su La7, la puntata è quella di sabato 1 marzo. E anche in quello studio si parla quasi solo e unicamente di Donald Trump, di quanto accaduto con Volodymyr Zelensky, della rissa - storica e brutale - avvenuta nello studio ovale. Già, In altre parole di solito spazia, varia. Ma il tema è così enorme da non lasciare molti margini.

Ovviamente viene imbastito una sorta di processo a Trump, tutti contro il presidente degli Stati Uniti senza nemmeno provare a ragionare sui risvolti della vicenda, senza ragionare sulle sfumature di quanto accaduto. Ed in questo contesto fanno impressione le parole di Roberto Vecchioni, il più scatenato di tutti e ospite fisso di Gramellini.

"Cosa penso di Trump? Senza andare nel giudiziario? È un ignorante bestiale, non sa nemmeno cosa sia la cultura, nemmeno la minima cultura, questo non gli dà il diritto nemmeno di parlare", premette sparando ad alzo zero. E ancora: "È un fantico senza riserve. Posso dirla? È un idiota, un idiota lui e basta. Posso andare avanti? Io non lo odio, ho pietà di lui, pena per lui".

A quel punto Gramellini interviene e afferma: "Io ho pena anche per noi". E Vecchioni rilancia: "Ma anche per lui, per tutti noi. Ma noi siamo un concistoro, un unione, un gruppo di persone che fanno resistenza, siamo in cerchio. Pochi in Europa e in Italia continuano a portare avanti che il mondo è fatto di umanesimo, non di disumanesimo. È difficile, ma noi siamo così forti che non molliamo mai. Ma alla fine si vince. Non lo vedrò, ma si vince", conclude Vecchioni. Parole, pesantissime, che ovviamente hanno innescato un'aspra polemica social.

