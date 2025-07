In Onda, Rosy Bindi incolpa Meloni per i dazi al 15%: "Imbarazzante"

Eppure a riguardo Ursula von der Leyen è stata chiara: l'accordo sui Dazi al 15 per cento "non è da sottovalutare" ed "è il massimo che siamo riusciti a ottenere". Per la presidente della Commissione europea "non dobbiamo dimenticare da dove veniamo. Oggi devono pagare il 27,5 per cento di dazi. È il 25 più il 2,5 per cento. Quindi c'è stato uno scaglionamento delle tariffe. E noi siamo passati da quel livello al 15 per cento. Per noi non si tratta solo di automobili,, ma anche di tutti i beni, come i semiconduttori e i prodotti farmaceutici".