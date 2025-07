Mauro Corona appeso nel vuoto: roba da non credere

Mauro Corona sorprende tutti. All'età di 74 anni lo scrittore e alpinista non perde di vista le sue passioni e allora eccolo a penzoloni sulle sue amate rocce di montagna. Alcuni scatti infatti lo ritraggono aggrappato alle rocce che fanno da percorso alla ferrata delle Aquile in Paganella. Non è la prima volta per lui. L'ospite fisso di È sempre Cartabianca ha infatti aperto oltre 300 vie di arrampicata – la prima risale all’agosto del 1963 – soprattutto tra le rocce delle Dolomiti friulane. Sulla ferrata delle Aquile Corona ci è arrivato grazie alla partecipazione al Mountain Future Stories tra Andalo e Molveno, promosso dal Fai e dall’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella. Con lui l'amico Franco Gionco.

Tempo fa al Corriere della Sera l'alpinista aveva ripercorso alcuni fatti più o meno noti della sua vita. Come i numerosi processi che lo hanno visto protagonista. "Una quindicina. Tre per bracconaggio, due per ubriachezza molesta, uno per bestemmie in luogo sacro e uno per sequestro di persona, vado a memoria".