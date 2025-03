Che tempo che fa, Antonella Viola: "Dove serve più Europa". Fabio Fazio gongola

03 marzo 2025 a

Più Europa, più Europa. La invoca Antonella Viola, professoressa ordinaria di Patologia Generale al dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, intervistata a Che tempo che fa sul Canale Nove. E ovviamente Fabio Fazio va in brodo di giuggiole.

"La sanità si deve riorganizzare", è l'allerta lanciata dalla biologa, salita alla ribalta televisiva e mediatica durante la pandemia Covid. "Le terapie approvate sono per tutti. Il problema qual è: quello dei costi. Abbiamo avuto un caso emblematico con la Beta Talassemia. La terapia genetica per la Beta Talassemia è stata approvata in Europa, ma costa molto. In America costa 2,8 milioni di dollari e in Europa nessuno Stato si è attrezzato per la rimborsabilità. Quindi l’azienda ha deciso che in Europa quel farmaco non è più disponibile".

"Oggi un paziente affetto da Beta Talassemia negli Usa si cura e in Europa no. Questo cosa ci dice: che la sanità, soprattutto a livello europeo, si vada a riorganizzare – insiste la Viola –. Questa è una rivoluzione e la rivoluzione vuol dire strumenti nuovi che anche i governi devono mettere in campo". "Bisogna avere forza per negoziare e non negoziare come singoli Stati - conclude la Viola -. In questi giorni stiamo vedendo quanto serve l’Europa, quanto ci sarebbe bisogno di avere un’Europa forte e unita. La stessa cosa in questo caso. Se l’Europa parla con l’azienda è molto più forte che non la negoziazione per i singoli Stati".