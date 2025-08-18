Meloni inchioda Macron: "Che facciamo coi soldati?". Tam tam, vertice a Roma?

Nel caso l'incontro di oggi alla Casa Bianca dia esito positivo, i diplomatici europei sono stati invitati dalle controparti statunitensi a tenersi pronti per un vertice trilaterale tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin entro la fine della settimana. E' quanto apprende Sky News. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, gli alleati di Stati Uniti e Ue hanno concordato che l'incontro si terrà in Europa ma non c'è accordo - sottolinea l'emittente britannica - su quale città debba ospitare il trilaterale.

Durante la videochiamata della "coalizione dei volenterosi" tenutasi nel fine settimana, Giorgia Meloni ha proposto Roma come sede, mentre Emmanuel Macron ha proposto Ginevra. Sembra che sia Zelensky che Trump preferiscano Roma, e in particolare il Vaticano, mentre Putin vorrebbe Ginevra. Sia il Ministero degli Esteri italiano che quello svizzero insistono sulla loro disponibilità a ospitare i colloqui, con i diplomatici dell'Ue che stanno valutando anche altre sedi, tra cui Budapest e Helsinki.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) arrives at the White House pic.twitter.com/c1UrimWW7a — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

Oggi è "una giornata importante, dopo 3 anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo che pretendeva la capitolazione di Kiev. Oggi finalmente si aprono degli spiragli di dialogo", è il primo commento di Meloni parlando con i giornalisti a Washington, prima di recarsi all'ambasciata ucraina per l'incontro pre-vertice con gli altri leader europei e Zelensky, e in seguito alla Casa Bianca. "Penso che il lavoro che faremo oggi sarà un lavoro importante. Chiaramente non ci sono soluzioni facili quando si tratta di fermare una guerra, di costruire la pace. Io penso che dobbiamo esplorare tutte le soluzioni possibili per garantire pace, per garantire giustizia, per garantire la sicurezza delle nostre nazioni. E l'Italia porta tutto il contributo di idee e di proposte che ha già dimostrato di saper garantire in questi mesi". L'Italia è al fianco dell'Ucraina, dove è "sempre stata" negli ultimi tre anni e mezzo, ha sottolineato la premier. "Siamo al fianco dell'Ucraina e sosteniamo gli sforzi di pace del presidente degli Stati Uniti", ha aggiunto.

"Grande giorno alla Casa Bianca. Non abbiamo mai avuto qua così tanti leader europei contemporaneamente. Chissà quali saranno i risultati???", domanda intanto sibillino Trump in un post su Truth Social, a poche ore dall'incontro a Washington con il presidente ucraino Zelensky. Presenti tra gli altri gli stessi Meloni, Macron, il premier britannico Keir Starmer. La partita è importante per l'Ucraina, ma anche per gli equilibri dell'Unione europea.