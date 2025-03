Federico Rampini sul faccia a faccia Trump-Zelensky: "Bisogna guardare i primi 35 minuti"

03 marzo 2025 a

"Qualcosa di preorganizzato c'era". Federico Rampini esordisce così ospite di Zona Bianca nella puntata in onda domenica 2 marzo. Qui, su Rete 4, si parla dell'acceso botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca. In molti infatti si sono domandati se quanto andato in scena nello Studio Ovale tra il presidente ucraino e l'omologo americano fosse costruito a tavolino. "La posizione molto dura di Trump e di J. D. Vance era nota - commenta l'editorialista del Corriere della Sera -, in particolare la decisione di Trump di stabilire un dialogo con Putin, oserei dire perfino un rapporto preferenziale a questo punto" con il presidente russo.

Per Rampini non ci sono dubbi: andando a Washington "Zelensky sapeva di avventurarsi quasi in territorio nemico". "Io - premette nello studio di Giuseppe Brindisi - mi riconosco pienamente nel giudizio di Brett Stevens, editorialista del New York Times, è stata una pagina infame" per la storia americana. Tuttavia "non per giustificare, ma spiegare quello che è successo, bisognerebbe vedere gli interi 45 minuti, non solo gli ultimi 10", quelli dello scontro per l'appunto.

"Questo round ha un solo vincitore, ecco chi": Zelensky-Trump, la sentenza di Rampini

Il motivo? Nella prima parte "Zelensky era molto aggressivo, dal suo punto di vista era un'aggressività legittima, ma ha tentato più volte di incalzare Trump costringendolo a dire che Putin è l'aggressore, che Putin è un criminale". Inutile dire che questo ha creato una certa tensione, perché "se Trump ha deciso di portare Putin al tavolo di negoziato, quelle cose lì non le può dire e non le vuole dire, perché allora il negoziato non comincia nemmeno".