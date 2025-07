Alessandro Cecchi Paone regala sempre perle degne di essere ricordate e raccontate. Il giornalista e divulgatore televisivo, per esempio, ha raccontato di quella volta che fu allontanato da un albergo di Mykonos perché credevano che fosse omosessuale: "Mi hanno cacciato da un hotel perché pensavano fossi un etero guardone. A salvarmi fu una drag queen: in realtà era un meccanico di Livorno". E, di conseguenza, l'ha presa con ironia: "Mi sono sentito escluso dai discriminati".

Cecchi Paone ha spiegato in un'intervista rilasciata a Leggo di essersi accorto di essere attratto dagli uomini già in età adulta: "Notavo che i miei amici del cuore erano tutti molto belli. Ho sempre avuto un forte senso estetico - ha confessato -. Ma mai un gesto, mai un dubbio, mai toccato un uomo finché non mi sono innamorato del mio migliore amico, a 33 anni. Io ero sposato, lui aveva una compagna, l'estate precedente eravamo stati in vacanza tutti e quattro. Dopo sei mesi il nostro amore è finito male, lui si è tirato indietro per la pressione, e io ho dovuto ripartire da zero per imparare a conoscere la mia nuova identità".