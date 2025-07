In Onda, Telese e Schianchi rosicano per Meloni su Time: "Quel nero...", "Con loro parla"

Tant'è, ecco che a In Onda si propone una narrazione distorta, di quella copertina e del lungo articolo dedicato al premier. Telese parla di un ritratto a luci ed ombre, " quel nero... ", afferma riferendosi allo sfondo della foto, come se "quel nero" volesse significare chissà che cosa. Ma in studio c'è anche Francesca Schianchi , firma de La Stampa, schieratissima - va da sé - a sinistra. E Telese chiede alla Schianchi che interpretazione politica dà di questo ritratto.

Guadagnarsi la copertina del Time non è certo cosa da tutti. In tempi recenti, prima di Giorgia Meloni, l’h...

"Il ritratto racconta Meloni e molte cose della sua infanzia, per noi note e stranote. Ma mette però anche in evidenza alcuni elementi, per esempio dice che lei è la portatrice di un nazionalismo populista, nuovo, che però dialoga. Però mette in evidenza alcuni problemi. Ad esempio sulla questione della riforma della giustizia pensavo che ci sia un problema di metodo", divaga la Schianchi, passando senza troppi indugi alle sue, di considerazioni. Insomma, quella copertina, secondo lo studio di In Onda, sarebbe una sorta di bocciatura per Meloni. Convinti loro...