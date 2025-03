Francesco Totti a Mosca, Gasparri contro la sinistra: "Fa quello che vuole, non avete niente da fare"

17 marzo 2025 a

a

a

La partecipazione di Francesco Totti all'evento sportivo che si terrà in Russia, a Mosca, il prossimo 8 aprile è diventato un vero e proprio caso politico. Il primo a parlarne è stato Andrea Massaroni, coordinatore romano di +Europa. "Francesco Totti rappresenta per Roma, per l'Italia e per milioni di persone nel mondo molto più di un grande campione sportivo: è simbolo di generosità, cuore e valori positivi. Per questo rivolgiamo a lui un appello sincero e affettuoso: Francesco, Roma ti ama per il tuo cuore e la tua generosità: non permettere che siano associati a chi calpesta diritti umani e democrazia", aveva commentato.

Sul tema è intervenuto anche Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia e grande tifoso giallorosso. “Io sono della Roma e a favore di Totti, quindi qualsiasi faccia la Roma e Totti gli do ragione. Dopodiché cantanti ed ex calciatori non rientrano nella categoria dei problemi politici. Totti va lì a prendere un premio a una serata” di un sito di scommesse, “quindi non compromette la linea politica dell’Occidente. Un conto è se ci va un politico o un ministro", ha spiegato Gasparri intervenendo in diretta a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

Francesco Totti a casa di Vladimir Putin, clamoroso: cosa spunta in strada a Mosca | Guarda

E ancora: "Pure Pupo e Al Bano sono andati a Mosca, però ho premesso che io sono per la Roma e per Totti. Totti fa quello che vuole. Non è un problema politico. La visita di Totti a Mosca per scopi commerciali non può diventare un tema di discussione politica. Chi non ha un tubo da fare si attacca anche a questo. A Roma Totti è più che un imperatore”.