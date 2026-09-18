Sigfrido Ranucci (fuori controllo) si sveglia e ci insulta? Bene, ora tiri fuori la chat

Sigfrido Ranucci ha completamente perso il controllo. Un vecchio adagio africano recita: «Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone...». Per lui il proverbio va aggiornato: «Ogni mattina in Italia, quando non è ancora sorto il sole, Ranucci si sveglia e sa che dovrà leggere Libero…». E, dopo averlo letto, vomitare insulti sui social. Mercoledì, per rispondere al nostro scoop sulla sua visita a comando in un ristorante pieno di ambasciatori africani, chez Lavitola, negò da par suo l'episodio: «Non mi sono mai seduto a quei tavoli, non ho cenato, non ho mai parlato di fondi».
Dopo che abbiamo pubblicato la sua foto nel ristorante (dove a suo nome e della compagna Laura Cianfoni erano stati pagati due biglietti di partecipazione alla serata benefica, al costo di 180 euro), Ranucci ha estratto dalla chat una prenotazione per 4 persone (Cianfoni compresa) in un altro locale. In effetti l'ex conduttore di Report si unì alla serata africana in ritardo, causando le lamentele di Lavitola. Ma la domanda sorge spontanea: se non è andato per cenare, perché Ranucci ha dovuto marcare visita e farsi vedere alla festa? Perché Lavitola teneva così tanto alla presenza dell'amico? Stava provando ad accreditarsi nel chiuso ambiente della diplomazia, sfoggiando la sua carta segreta, l'amicizia con Sigfrido, come sostiene Natalia Potenza, ex compagna di Lavitola? Ah saperlo…
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Ma l’acmé è stata toccata ieri, quando abbiamo raccontato del verbale della Potenza, in cui la donna parla di una sfuriata di Lavitola per la foto di presunto bacio tra Ranucci e la «pompeiana esperta» Maria Rosaria Boccia, che a dire del faccendiere avrebbe azzoppato la carriera politica dell’ex conduttore di Raitre. Mentre l’avvocato della Boccia ci faceva pervenire una diffida prima delle 8 del mattino (ragazzi, ma non ce l’avete una vita?), Ranucci si è rimesso al computer all’alba e ha sparso insulti. Ma soprattutto ha pubblicato la foto di un bacio tra lui e la Boccia, creata (da chi?) con l’IA.
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«È una fake e la foto a cui fanno riferimento, che ho recuperato dalla chat, è stata evidentemente realizzata con l’intelligenza artificiale» ha scritto in preda alla furia l’ex conduttore. La Potenza, a stretto giro, lo ha smentito: «Bugiardo. Lavitola parlava seriamente, non di IA. Per lui siamo tutti stupidi e gli unici intelligenti sono lui e il suo amico Valter». Sig, capiamo la stanchezza, ma di quello scatto non parla Libero, ne parla una testimone in Procura. E non è proprio una passante, è l’ex convivente di Lavitola. Ma soprattutto oggi scopriamo che Ranucci ha ancora a disposizione la chat con il faccendiere, mai consegnata ai magistrati e cancellata in gran parte da Lavitola. Sig, fai il piacere, mostracela questa chat, come hai fatto con la prenotazione del ristorante. Sarebbe una notizia.