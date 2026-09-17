Malagò, gioco sporco contro il presidente Figc: come se ne vogliono sbarazzare

Non è una questione di codici, ma di potere. L’ennesimo scontro ai vertici dello sport italiano ha il sapore amaro dell’agguato politico, travestito da puntigliosa cavillatura burocratica. A Palazzo H è andata in scena una delle pagine più imbarazzanti e tese della storia recente del Coni: la Giunta si è trasformata nell’arena di un processo sommario destinato a colpire il presidente della Figc, Giovanni Malagò. La scusa? Un vizio di forma legato al tesseramento al momento della sua candidatura. Un pretesto perfetto per chi punta a delegittimarlo e a spalancare le porte al commissariamento della federazione più importante del Paese.

Basta osservare i volti stravolti e i corridoi affollati dopo la seduta per comprendere l’eccezionalità del clima. «La più assurda seduta che ricordi», dicono nei corridoi del palazzo dirigenti di lungo corso. A tirare le fila dell’operazione è stato il presidente Luciano Buonfiglio, presentatosi con un dossier di tre pagine per tracciare la cronistoria del “caso”. Nel suo resoconto si parte dal 14 maggio, data in cui il segretario generale Marco Brunelli ammise la candidatura di Malagò e Giancarlo Abete, per arrivare al 14 settembre, con il parere del procuratore generale dello Sport, Ugo Taucer. Secondo Taucer «il possesso di un tesseramento valido è uno dei requisiti di candidabilità o eleggibilità» e la Figc avrebbe violato i Principi fondamentali del Coni. Un assist perfetto che Buonfiglio ha subito colto per invocare «opportuni approfondimenti giuridici».