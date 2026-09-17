Sigfrido Ranucci, l'ultima picconata alla sua credibilità: la foto che lo demolisce

Il galà di beneficenza The Pearl of Africa, organizzato, il 23 gennaio 2026, dal Rotary club Rome international in collaborazione con l’ambasciata dell’Uganda, rischia di dare l’ultima picconata alla credibilità di Sigfrido Ranucci, ma anche di far accendere i riflettori sui rapporti tra il faccendiere Valter Lavitola e la Fao, l’organizzazione dell’Onu che ha come vicedirettore generale l’ex segretario Pd Maurizio Martina e che si occupa di alimentazione e agricoltura. Oltre che, più o meno direttamente, anche di carbon credit, il business che da anni appassiona lo stesso Lavitola.

ENNESIMA BUGIA SMENTITA

Ma andiamo con ordine. Ieri a Ranucci è scappata la frizione e, a proposito della kermesse a cui ha partecipato a gennaio insieme con il suo amico faccendiere, è stato abrasivo: «Altro falso dei giornali del gruppo Angelucci non mi sono mai seduto a quei tavoli, non ho cenato, non ho mai parlato di fondi». In pratica Ranucci ne fa una questione di lana caprina. Non dice «non sono andato». Dice «non mi sono seduto». E aggiunge di non aver parlato di aiuti per le studentesse ugandesi (come se fosse un vanto).

E allora Natalia Potenza, l’ex compagna di Lavitola che ha segnalato quella cena ai magistrati di Roma durante la sua audizione fiume di sabato scorso, lo bacchetta: «La Procura può verificare questo episodio grazie alla scorta di Ranucci che deve registrare gli spostamenti del giornalista e non può sottrarsi a tale obbligo. Lui è stato a quell’evento, punto. Che sia stato seduto, in piedi o sdraiato non importa: il fatto è che ci è andato» rimarca la donna. E le foto recuperate da Libero confermano la sua versione. Non è finita. A smentire Ranucci c’è un altro dato: qualcuno, con ogni probabilità Lavitola, ha acquistato tre biglietti d’ingresso (spesa totale 270 euro) a nome dell’ex conduttore di Report, della compagna Laura Cianfoni (che, però, diede buca) e del solito Lavitola. Per questo il terzetto compare nell’elenco degli invitati. Al contrario della Potenza, che, però, era seduta al tavolo (ha sostituito la Cianfoni?). Negli scatti che pubblichiamo in questa pagina si vede che vicino a Lavitola c’è l’attuale presidente del Rotary club, Ilaria Sisto, ingegnere agronomo specializzata in ecologia.