Ciro Grillo, e ora c’è già chi parla di discesa in campo

Il suicidio mediatico, e probabilmente giudiziario, di Ciro Grillo è andato in onda venerdì sera sull’emittente genovese Telenord. Il figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle, oggi 25enne, parla del processo che lo vede condannato a otto anni di reclusione per violenza di gruppo e dei fatti di quella notte del luglio 2019 che gli vengono contestati.

Non si vuole qui imbastire un ulteriore giudizio nei confronti del giovane, ma le sue parole meritano una riflessione, alla vigilia del secondo grado di giudizio, che inizierà nel febbraio 2027 e ha tutta l’aria di andare dritto a sentenza per l’estate.La sensazione è che quella di Ciro, che non ha concordato con la sua difesa l’intervista, sia la mossa disperata di chi si sente condannato fin da prima dell’inizio del processo d’appello, forse anche da prima che iniziasse quello di primo grado.L’ex ragazzo, certe cose fanno crescere in fretta, si sente incastrato nei gangli di una macchina mediatica, sociale, culturale, finanche politica, e quindi giudiziaria che non gli lascia scampo e ha cercato di rompere le catene. Nel farlo, ha commesso tanti errori, e l’effetto è che forse se le è strette ancora di più ai polsi.

Ciro ha accusato la politica, i magistrati, l’avvocato della presunta vittima, finanche la ragazza che lo ha denunciato. Ha dato la propria versione, comminandosi una condanna morale ma non una responsabilità penale. Grazie al cielo non siamo i suoi giudici e non entriamo nel merito. Ci limitiamo a dire che, studiando gli atti, non ci siamo fatti una idea al di là di ogni ragionevole dubbio di quanto sia accaduto quella sera. Quanto emerso non ci consente di sapere se la ragazza fosse consenziente, come la descrivono i suoi presunti stupratori, né cosa passasse in testa a questi.

Di certo, non era consapevole quando Grillo junior e i suoi amici hanno registrato i loro video osceni con lei dormiente. Un paio di evidenze solo ci permettiamo di far notare al giovane, che dice che «tutto è politica» e attacca l’avvocato Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, sua grande accusatrice. È vero, lui è figlio del fondatore di quello che, nell’estate 2019, era il primo partito italiano, ma non è stata la politica a incastrarlo. E neppure è stato il contestato e sbagliato video di suo padre, che lo ha maldestramente difeso in quei giorni e dal quale si ritiene danneggiato.

Buttare in politica questa vicenda è un errore; metterla in conto al centrodestra tirando in ballo la Bongiorno alla vigilia delle elezioni, quasi a voler mandare un messaggio all’altra parte, è delirante e controproducente.Ciro non è vittima di una vendetta della Lega su M5S, con cui peraltro il partito di Matteo Salvini è tornato a governare prima che il processo entrasse nelle sue fasi cruciali.L’unico riflesso che il dramma di quella notte in Sardegna ha avuto sulla politica è stato mandare in tilt Grillo senior, che se fosse stato in sé forse non avrebbe mai scambiato Mario Draghi per un grillino e mai ne avrebbe appoggiato il governo.

Tra i tanti retroscena che sono stati scritti su quella svolta, più di uno intravede nell’inedita mansuetudine del comico fondatore la speranza di questo di ottenere clemenza per il figlio da un esecutivo che appoggiava. Di certo, fintanto che quell’esperienza ha retto, come prima negli anni del governo giallorosso, il processo ai danni di Ciro ha viaggiato molto a rilento, per poi innestare il turbo dopo. Buttare la sua vicenda in politica sembra quindi un altro autogol di Grillo junior.

A meno che le sue frasi non siano il preludio di una discesa in campo personale. Pare improbabile - chi lo voterebbe e perché?-, ma dopo l’intervista rilasciata a Telenord se ne è già iniziato a parlare. D’altronde i primi vagiti di questa campagna elettorale una cosa l’hanno fatta capire: le gabbie sono aperte a tutti, anche a chi non vuole finirci.Ciò detto, non è difficile capire il ragazzo quando si sente accerchiato. Il processo d’appello ha già tutte le sue date, si svolgerà solo in fase dibattimentale, le scadenze sono fissate come gli orari di un treno direttissimo, perché nulla intralci il percorso verso la sentenza. Non è un segnale confortante per un imputato.

Neppure è bello quanto accaduto in primo grado, dopo la sostituzione di un magistrato giudicante. Mancavano da interrogare solo le due vittime e gli avvocati avevano chiesto di riascoltare i testimoni e gli accusati, circa una ventina, perché il nuovo magistrato potesse emettere sentenza dopo aver avuto esperienza diretta di tutti i personaggi e i fatti sui quali era chiamato a giudicare. La domanda però è stata respinta. Le testimonianze escusse non sono state neppure lette in aule ma date per acquisite, con il risultato che tra i firmatari della sentenza di condanna c’è anche chi ha parlato direttamente solo con l’accusa. Non siamo a una riedizione del caso Garlasco, per carità. Però che il clamore mediatico, l’identità dell’imputato, il capo d’accusa, lo svolgimento del giudizio spingano tutte in una direzione è innegabile. Ciro ha cercato di opporsi a questo; lo ha fatto male, come il padre. Ma se esiste una sua responsabilità penale, non è questa.