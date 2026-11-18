I boomer sono il “cancro del mondo, di buono c’è che fra qualche anno non ci saranno più”. Orrore a tinte dem. Dino Ballerini, capogruppo del Partito democratico Signa e consigliere comunale a Signa (Firenze) - fedelissimo di Elly Schlein - ritiene che le persone di una data generazione siano il male assoluto. Ma per fortuna - secondo la sua opinione - fra poco moriranno. Questo è il commento spregevole pubblicato sui social, frutto di una polemica nata dal fatto che i cosiddetti nati tra gli anni ’40 e gli anni ’60 avrebbero avuto da ridire (e a ragione) su una serie di avvenimenti degli ultimi giorni, come la frenetica allerta meteo o l’ansia di chiudere le scuole per la troppa pioggia, con genitori troppo spesso in tilt. Insomma, i classici leoni da tastiera.

Come riporta il Giornale, non è la prima volta qualcuno dal Pd si rende protagonista di beceri insulti totalmente gratuiti. Nel marzo 2025 il vicecapogruppo del Pd al Senato, Antonio Nicita, aveva detto di Giorgia Meloni che “il passo da underdog a dog ammaestrato è stato breve”. Nell’ottobre dello stesso anno era toccato invece a Maurizio landini, che aveva definito la leader di Fratelli d’Italia “una cortigiana”. Poi la scrittrice Ginevra Bompiani, che aveva insultato Meloni epitetandola “Buffona, ridicola”. Tanti insulti, poche idee,