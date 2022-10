"Conti in tasca, economia di servizio", il nuovo podcast di Libero

03 ottobre 2022 a

"Conti in tasca, economia di servizio" è il nuovo podcast di Ignazio Stagno, caporedattore di Libero, che in pochi minuti fa il punto sulle spese che affrontano ogni giorno gli italiani: un viaggio tra tasse, fisco, mutui, pensioni e buste paga. Tutto ciò che serve per conoscere meglio il nostro portafoglio. Uno spazio per comprendere come difendere le nostre tasche, sempre più schiacciate e saccheggiate dal caro-energia e dall'inflazione. Affronteremo le verifiche del Fisco sui movimenti bancari, ma ascolteremo anche come leggere il cedolino previdenziale con la rivalutazione degli assegni. Poi vedremo tutto quel che c'è da sapere prima di acquistare una casa e quale rata scegliere per il mutuo. In ogni puntata ci sarà una nota storica, una curiosità che riguarda il mondo dell'economia.

Una nuova puntata è disponibile ogni lunedì a partire dal 3 ottobre.

