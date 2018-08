La rottura con Forza Italia di Matteo Salvini non sarebbe un "tradimento". Anzi. Secondo alcuni retroscenisti citati da ItaliaOggi potrebbe rappresentare semplicemente uno strumento di pressione per ottenere una candidatura leghista per la presidenza dell'Abruzzo, d'altra parte già avanzata, come è stata già messa avanti per il Trentino e come è prospettata per il Piemonte.

Del resto i sondaggi dicono chiaramente che la Lega è al 30 per cento mentre Forza Italia sarebbe ormai sotto il 10 per cento, e di parecchio. E Salvini, forte dei consensi, potrebbe voler sfruttare qeusti dati per chiedere agli azzurri di cedere candidature di prestigio. La prima, appunto, è la presidenza abruzzese.





Silvio Berlusconi per ora abbozza anche perché sa di non avere molti argomenti per far ragionare Salvini. Troppe volte ha dovuto cedere candidature di peso, come in Sicilia. E dopo i disastri di Torino e Roma preferisce aspettare.