I sondaggi riservati di Ferragosto certificano un trend inesorabile: il crollo di Pd e Forza Italia. Secondo i dati riportati dal Tempo, il partito di Matteo Renzi e Maurizio Martina è sceso dal 18% di marzo a una tremenda forchetta che oscilla tra il 12% e il 15 per cento. Peggio ancora per Silvio Berlusconi, addirittura poco sopra il 5%, ben lontana anche dalla soglia psicologica di sopravvivenza (per un partito di governo) del 10 per cento. Di fronte a questi numeri, e con il vento in poppa, Matteo Salvini starebbe ora pianificando "la campagna d'autunno", riassumibile come "marcia sulle macerie azzurre". Si comincia con la corsa solitaria alle regionali in Abruzzo, si finisce, sussurra il quotidiano romano, con "la rottamazione di Berlusconi".