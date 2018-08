Uno degli ultimi memorabili atti alla regione Abruzzo sotto la gestione del piddino D'Alfonso è stato quello di voler denunciare Giorgia Meloni. Il governatore abruzzese poi si è dimesso per scegliere la più comoda poltrona da senatore, lasciando comunque una degna eredità politica.

La vicenda a tratti grottesca la spiega la stessa Meloni: "Sì, avete letto bene. Intendono denunciarmi perché ho osato criticare le scelte di Mattarella sulla mancata nomina del ministro Savona. Il Pd vorrebbe un mondo dove è consentito solo ripetere le idiozie della sinistra, e dove chi non è d'accordo viene sbattuto in un centro di rieducazione sovietico. Fortunatamente, tra poche settimane, anche in Abruzzo avremo l'occasione di mandarli a casa".