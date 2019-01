Suona una campana d'allarme per Matteo Salvini. Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, il leader della Lega ha perso consensi all'interno del governo, a differenza di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che invece hanno guadagnato. Alla domanda: "Chi conta di più nel governo?", gli intervistati hanno risposto Salvini (54 per cento, meno 12 rispetto al 6 dicembre 2018); Conte (24 per cento, più 9); Di Maio (11 per cento, più 5).

Insomma, il vicepremier leghista resta il più amato tra gli elettori ma la sua popolarità ora è in calo. Se ne avvantaggia soprattutto Conte che piano piano inizia a farsi strada in Italia e in Europa. Non convince poi i cittadini la manovra economica. Che viene di fatto bocciata dal 55 per cento degli elettori perché non "aiuterà la ripresa dell'economia italiana".