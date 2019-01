La visita "a titolo personale" di Stefania Prestigiacomo sulla Sea Watch spacca Forza Italia e pure il centrodestra. La sfida della decana dei deputati azzurri oltre ad attirare gli insulti dei grillini e le critiche di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ottiene il risultato di dividere a metà il proprio partito, non senza imbarazzi.













"Quarantasette nuovi immigrati che si aggiungono ai più di 600mila che abbiamo oggi sul territorio del Paese non cambiano nulla. Se fosse mia responsabilità, li farei senza dubbio sbarcare", è il commento di Silvio Berlusconi riferito da un retroscena del Giornale. Un Cav "buonista", insomma? L'ex premier sa che sul tema dei migranti Forza Italia si gioca le alleanze locali con la Lega e una fetta di elettorato, che chiede sicurezza e rigore. Anche per questo domenica pomeriggio Berlusconi ha telefonato proprio a Salvini, assicurando che la posizione dei due partiti "è concorde anche se con i distinguo sulla posizione umanitaria, soprattutto verso i minori", sottolinea sempre il Giornale. E anche il capo forzista in Sicilia, Gianfranco Miccichè, che aveva definito Salvini "peggio di Hitler" alla fine torna sui suoi passi e sposa la posizione ufficiale azzurra espressa dal vicepresidente Antonio Tajani: "Conciliare fermezza e solidarietà umana". Come fare? Lì viene il bello.