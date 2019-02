Potessero, queste in Sardegna e le prossime elezioni regionali (in Basilicata) che si terranno prima delle Europee, i grillini le salterebbero a piè pari. Dopo la scoppola subita in Abruzzo appena due settimane fa, il copione rischia di ripetersi lunedì 25 febbraio dopo il voto sull'isola. Dove, stando ai sondaggi, Luigi Di Maio e i suoi rischiano di fare anche di peggio. Perchè il rischio è duplice, a questa tornata: vedere dimezzato dal 40 al 20% il consenso raccolto quasi un anno fa, alle politiche del 4 marzo 2018. E, cosa forse anche peggiore, almeno dal punto di vista dell'immagine, finire non secondi dietro alla Lega, ma addirittura terzi, dietro anche a un'armata brancaleone allo sbando quale è il Pd di questi ultimi giorni pre-primarie.