È lanciatissima, Giorgia Meloni, e qualcuno tra gli "alleati" del centrodestra non la sta prendendo molto bene. Da Torino, dove si è svolta la Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia che ha dato ufficialmente il là alla "seconda gamba" sovranista, la leader di FdI ha picchiato duro contro il Movimento 5 Stelle esaltando la forza attrattiva del suo partito. Che non a caso ha arruolato ex di Forza Italia come Maullu e Fitto e attirato il governatore azzurro delal Liguria Giovanni Toti, sempre più in rotta con Silvio Berlusconi.











Forse per questo da Forza Italia non hanno gradito i toni trionfalistici di Giorgia. "Rosicate terribili" tra i forzisti, sottolinea su Twitter Francesco Storace, uno dei sostenitori più accesi della svolta meloniana. "Giocano sporco e si lamentano se a destra c’è chi ha dignità e reagisce", accusa l'ex governatore del Lazio e leader de La Destra, che però taglia corto con sottile godimento: "Ci eccitano ancora di più". C'erano una volta gli alleati, appunto...