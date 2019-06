Fuoco amico e grossi problemi per Giuseppe Conte. Un retroscena del Messaggero descrive il premier come "indispettito" a dir poco dal nuovo affondo congiunto di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, questa volta sui minibot. Una proposta pesantissima con effetti in grado di inquietare mercati e soprattutto vertici dell'Unione europea. Politicamente, indebolisce sia il premier sia il ministro dell'Economia Giovanni Tria. E politicamente, mette gli stessi sulla graticola alla vigilia di una trattativa difficilissima con la Commissione Ue per scongiurare la manovra d'infrazione per debito eccessivo contro l'Italia.