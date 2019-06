Luigi Di Maio "come il "panda": la frase rubata a Montecitorio, il deputato che sbertuccia il grillino

La politica è fatta anche di sfottò e immagini. Quella che gira negli ultimi giorni in Transatlantico è un Luigi Di Maio versione "panda", il simpatico orsetto in via di estinzione. Il capo grillino è in gravissima difficoltà, interna ed esterna, schiacciato tra la fronda interna capeggiata da Fico e Di Battista e gli eventi (compresi i sondaggi) che mettono sempre più in crisi la tenuta del Movimento 5 Stelle.











In questo brodo di ironie e sarcasmo Augusto Minzolini sguazza e nel suo retroscena sul Giornale non risparmia un commento umiliante proprio per il ministro dello Sviluppo: "Matteo Salvini - gli confida Roberto Occhiuto, deputato di Forza Italia - si comporta con Di Maio, più o meno come il Wwf con il panda: lo protegge".