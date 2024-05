L'aria che tira, Laura Tecce: "Sono trans-femministe, basta guardarle". Caos in studio

11 maggio 2024 a

"Anche la ministra Roccella, come il presidente Pertini, ha fatto salire sul palco la studentessa. Che poi studentessa, sono trans-femministe, basta guardarle". Laura Tecce commenta con un certo sprezzo quanto accaduto giovedì a Roma agli Stati generali della Natalità, con la ministra della Famiglia Eugenia Roccella costretta ad abbandonare il palco. E in studio a L'aria che tira, su La7, si scatena il putiferio.

"Basta guardarle che significa?", contesta sorridendo David Parenzo. "Anche io sono trans-femminista - sottolinea ben più piccata Angela Azzaro, giornalista dell'HuffingtonPost - cos'ho? Anche io mi definisco così, è razzismo". "Si vede che sono appartenenti a questo gruppo ideologico", precisa la Tecce. "Ma è offensivo inquadrare ognuno di noi in base ai caratteri somatici", protesta ancora la collega.

"Io non ho offeso nessuno - ribatte la Tecce -, dov'è l'offesa? Si vede chiaramente dal loro modo di presentarsi che sono trans-femministe". "E' come dire 'guarda che razza di faccia hanno queste'", è la traduzione di Parenzo.

