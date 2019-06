"È falso che l'Ue non si è mostrata solidale con l'Italia". La Francia torna a puntare il dito contro l'Italia. Questa volta all'Eliseo non va giù la dichiarazione di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno aveva incolpato l'Europa di menefreghismo sul caso Sea Watch. "Ora che la crisi migratoria è drasticamente diminuita in ampiezza grazie alle misure intraprese (da Bruxelles), l'attuale governo italiano ha fatto la scelta di soluzioni non concertate con i suoi partner europei, mentre denuncia la mancanza di solidarietà dell'Europa e dei suoi stati membri", insinua il ministro dell'interno francese Christophe Castaner.

Ma l'accusa più forte è sulla chiusura dei porti, che secondo il ministro di Parigi è stata annunciata "in violazione del diritto internazionale del mare, mentre degli sbarchi di persone soccorse in mare continuano a prodursi in Italia, tanto da navi di Ong che della guardia costiera italiana". E a chi dice che la Francia non si prende i migranti, Castaner risponde: "Abbiamo già accolto 400 migranti sbarcati in Italia e a Malta nell'ambito di un coordinamento europeo e stavolta prenderemo 10 persone che hanno bisogno di protezione e che potranno essere trasferiti al più presto sul nostro territorio". Insomma, per il ministro francese la soluzione è far sbarcare nel porto sicuro più vicino le persone in mare. Ancora una volta a dettar legge nel nostro Paese ci pensa qualcun altro. Ad aggiungersi anche il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, che su Twitter difende il capitano Carola Rackete: "Il salvataggio in mare non dovrebbe essere criminalizzato. Salvare vite umane è un obbligo umanitario. Spetta alla magistratura italiana fare rapidamente chiarezza sulle accuse". Immediata la risposta del vicepremier: "Allora che aprano i porti di Marsiglia. Non prendiamo lezioni da nessuno, tantomeno dalla Francia".