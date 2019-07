"Imparino la lezione i populisti e i sovranisti". Alessandra Moretti, da Strasburgo, si aggrappa a David Sassoli, neo-eletto presidente del Parlamento europeo, per prendersi la sua rivincita su Matteo Salvini e Luigi Di Maio. L'ex giornalista del Tg1, scrive l'eurodeputata del Pd su Facebook, condividendo un selfie di gruppo con i rappresentanti dem all'Europarlamento, "è bravo, capace, attento, colto. È un democratico sincero. Ed è italiano".











"Se l'Italia non è isolata nei 4 incarichi più importanti della nuova Europa - assicura l'ex candidata governatrice travolta alle ultime Regionali in Veneto -, è solo grazie al Partito Democratico ed al gruppo dei Socialisti & Democratici. I 5 Stelle che non trovano neppure un gruppo disposto ad accoglierli ed i leghisti che rompono lo storico asse con la Francia, ledendo gli interessi nazionali. Viva il nuovo Parlamento Europeo, viva l'Italia, viva l'Europa unita". O forse, viva la "solita" Europa.