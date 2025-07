Pd, il "no" di Decaro a Emiliano: una trappola per Elly Schlein

Antonio Decaro minaccia di ritirarsi dalla corsa alla presidenza della Regione Puglia. «Al momento non sono candidato a nulla. Se arriverà la proposta, farò le mie valutazioni, ma io sono intenzionato a continuare il mio lavoro all’Europarlamento, dove sono da meno di un anno e mi hanno mandato cinquecentomila elettori, non solo pugliesi». Così l’ex sindaco di Bari, intervistato dalla testata locale del Tg3 Rai a Polignano a Mare a margine della manifestazione “Il libro possibile”, dove il governatore in pectore presentava il suo “Vicino”; un avverbio di luogo che si presta a interpretazioni multiple, come i ragionamenti del suo autore.

Li stima- come potrebbe dire il contrario? -, ma li ritiene ingombranti – come potrebbero non esserlo? - e, come tutti i politici, una volta insediato vuole cancellare le tracce del passato, desiderio tanto più forte quanto più il passato è stato importante. Lo ha detto: «Ci sono nuove esigenze da affrontare, con metodi nuovi, bisogna aprire una pagina nuova». Uccidere il padre, legge immutabile della politica? Decaro svicola: «Emiliano non è mio padre, al massimo mio fratello», frase che è già una mezza dichiarazione di guerra, perché il genitore va rispettato, ma il fratello è coltello per definizione. Il voto ci sarà, è l’unica certezza, ma questa è l’ora della sfida all’Ok Corral tra il governatore sceriffo dai toni perentori e l’ex sindaco renziano, più quieto, ma non per questo poco determinato.

QUESTIONE DI CORRENTI

La domanda è se l’europarlamentare dall’ampio consenso stia minacciando il Pd e la segretaria di non candidarsi per alzare il prezzo e ottenere che Elly Schlein imponga il veto a Emiliano o se davvero sia tentato dall’idea di restarsene a Bruxelles in attesa degli eventi. Decaro è un punto di riferimento della corrente d’opposizione interna ai dem, capeggiata da Stefano Bonaccini, ma appare meno logorato dall’assenza di potere interno rispetto a quest’ultimo, al quale in tanti rimproverano di non fare abbastanza il controcanto alla Nazarena. Non è un segreto che i riformisti dem stiano pensando a lui come carta di riserva da giocare ai primi cedimenti di Schlein, però i tempi sono incerti e i concorrenti tanti; la neo sindaca di Genova, Silvia Salis, è una, tanto per fare un esempio.