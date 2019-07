Il candidato alla presidenza della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, non incontrerà il gruppo Identità e Democrazia a cui appartiene la Lega né il suo presidente, l' eurodeputato Marco Zanni. Lunedì pomeriggio a Strasburgo von der Leyen incontrerà invece il gruppo del Partito Popolare Europeo.











Nessun incontro è previsto con Zanni nemmeno martedì, giorno del discorso di von der Leyen davanti all' assemblea plenaria e del voto di conferma all' Europarlamento. La candidata alla presidenza della Commissione aveva offerto una possibilità di incontro mercoledì e giovedì scorsi, ma non ha ricevuto risposte positive. Zanni ha comunque avuto occasione di discutere con lei durante la conferenza dei presidenti dell' Europarlamento di mercoledì scorso.