Ursula von der Leyen, il 10 luglio la mozione di sfiducia: terremoto-Ue?

Ora Ursula von der Leyen traballa. La mozione di sfiducia prevista per il prossimo 10 luglio durante la plenaria a Strasburgo, relativa al caso Pfizergate, potrebbe metterla in ginocchio, anche perché le questioni sul clima non la stanno aiutando. La Commissione europea ha presentato un nuovo target climatico al 2040 che prevede una riduzione di emissioni de 90% rispetto ai livelli del 1990. Una tappa intermedia per ottenere la neutralità climatica entro metà secolo. Proposta, quest’ultima, criticata su più fronti. Una proposta, in soldi, in grado di distruggere l'economia del nostro Paese e non solo.

Per "aiutare" i governi, infatti, è previsto l’utilizzo dal 2036 di crediti a compensazione internazionale del carbonio nel computo delle emissioni. L’Ue potrà cioè acquistare crediti di azioni green estere fino ad una quota massima del 3% delle emissioni nette dell’Ue nel 1990. Lars Aagaard, ministro per il Clima, l’Energia e l’Utility della Danimarca (attualmente presidente di turno nell’Unione), spiega: “La proposta della Commissione sarà seguita da un primo round di discussioni. So che ci sono dei timori in alcuni Paesi sul fatto che le politiche climatiche impattano sullo sviluppo economico”.